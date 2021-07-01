Масштабный лесной пожар уничтожил небольшой город в Канаде

В результате лесного пожара, вызванного аномальной жарой, было разрушено 90% города Литтон. Официальные лица готовятся к возможным следующим угрозам из-за пожара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Известно, что жителей Литтона эвакуировали из города еще вчера. По словам члена парламента от каньона Мисси-Матски-Фрейзер Брэда Виса, лесной пожар разрушил около 90% поселения.

В частности, огонь нанес ущерб гидроэлектростанциям Британской Колумбии и шоссе, из-за чего подъезд к Литтону пока ограничен. Из-за скорости распространения пожара, местным жителям пришлось покинуть свои личные вещи и домашних животных.

Lytton's present, Canada's future. My condolences to residents and neighbours. https://t.co/LpdFNXLbJM — Jaye Ellis (@jayeellismtl) July 1, 2021

Отметим, что недавно на территории Литтона была зафиксирована температура 49,6 градуса по Цельсию, несмотря на то, что предыдущий рекорд в Канаде был установлен в 1937 году.