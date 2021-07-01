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Масштабный лесной пожар уничтожил небольшой город в Канаде

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Канада, Четверг 01 июля 2021 23:38
Масштабный лесной пожар уничтожил небольшой город в Канаде Фото: лесной пожар в Канаде (twitter.com/ajplus)
Автор: РБК-Украина

В результате лесного пожара, вызванного аномальной жарой, было разрушено 90% города Литтон. Официальные лица готовятся к возможным следующим угрозам из-за пожара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Известно, что жителей Литтона эвакуировали из города еще вчера. По словам члена парламента от каньона Мисси-Матски-Фрейзер Брэда Виса, лесной пожар разрушил около 90% поселения.

В частности, огонь нанес ущерб гидроэлектростанциям Британской Колумбии и шоссе, из-за чего подъезд к Литтону пока ограничен. Из-за скорости распространения пожара, местным жителям пришлось покинуть свои личные вещи и домашних животных.

Отметим, что недавно на территории Литтона была зафиксирована температура 49,6 градуса по Цельсию, несмотря на то, что предыдущий рекорд в Канаде был установлен в 1937 году.

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