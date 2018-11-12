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В Николаеве горела церковь

Новости » Происшествия    12.11.2018 - 06:43
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Площадь пожара составила 120 квадратных метров

В Николаеве  на территории церкви Евангельских христиан-баптистов Благодати Божьей на улице Степной произошел пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС области.

Как сообщается, площадь пожара составила 120 квадратных метров.  Полностью потушить возгорание пожарным удалось спустя почти два часа.

Отмечено, что пожар ликвидировали 11 единиц техники и 31 спасатель.  Причины возгорания устанавливают специалисты.

Кроме того, на момент возгорания в помещении находились люди, пришедшие на богослужение. Была проведена эвакуация. Пострадавших в результате инцидента нет.

 

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Опубліковано Головне управління ДСНС України у Миколаївській області Неділя, 11 листопад 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что 11 ноября произошел пожар в Гаражанском психоневрологическом интернате. На свежий воздух  были эвакуированы 35 человек. Сам пожар удалось ликвидировать спустя час.

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