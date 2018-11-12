В Николаеве горела церковь

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Площадь пожара составила 120 квадратных метров

В Николаеве на территории церкви Евангельских христиан-баптистов Благодати Божьей на улице Степной произошел пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС области.

Как сообщается, площадь пожара составила 120 квадратных метров. Полностью потушить возгорание пожарным удалось спустя почти два часа.

Отмечено, что пожар ликвидировали 11 единиц техники и 31 спасатель. Причины возгорания устанавливают специалисты.

Кроме того, на момент возгорания в помещении находились люди, пришедшие на богослужение. Была проведена эвакуация. Пострадавших в результате инцидента нет.

О 19:10 на площі 120 м.кв пожежу церкви "Благодаті Божої" ліквідовано Інформація про те, що на вул. Степовій м.... Опубліковано Головне управління ДСНС України у Миколаївській області Неділя, 11 листопад 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 ноября произошел пожар в Гаражанском психоневрологическом интернате. На свежий воздух были эвакуированы 35 человек. Сам пожар удалось ликвидировать спустя час.