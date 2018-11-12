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На пожежах в Україні за тиждень загинули 39 осіб, - ДСНС

Новини » Надзвичайні події    12.11.2018 - 22:45
На пожежах в Україні за тиждень загинули 39 осіб, - ДСНС
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Крім того, ще 9 осіб загинули на водоймах країни

На пожежах в Україні за тиждень, з 5 по 11 листопада 2018 року, загинули 39 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, за вказаний період рятувальники зареєстрували понад 1,5 тис. надзвичайних подій, на яких було врятовано 49 осіб.

Зокрема, за тиждень рятувальники ліквідували 1 225 пожеж, на яких врятували 48 осіб. Разом з тим, за вказаний період на пожежах загинули 39 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять понад 3,6 млн гривень. Крім того, ще 9 осіб загинули на водоймах країни.

Також зазначається, що за тиждень рятувальники вилучили та знищили 1 392 боєприпаси часів минулих війн.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Миколаєві на території церкви Євангельських християн-баптистів Благодаті Божої на вулиці Степовій сталася пожежа.

Крім того, вчора у у Миколаївській області сталась пожежа в Гаражанському психоневрологічному інтернаті. У ході ліквідації пожежі з будівлі евакуювали 35 людей.

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