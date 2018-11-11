В Николаевской области горел психоневрологический интернат

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Из здания эвакуировали 35 человек

В Николаевской области в воскресенье, 11 ноября, произошел пожар в Гаражанском психоневрологическом интернате. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что возгорание возникло около 4:00 утра в доме-интернате Старогаражанского сельского совета. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит бытовое помещение жилого корпуса №1. Кроме того, существовала угроза распространения пламени на большую площадь.

"До прибытия спасателей персонал учреждения предпринял неотложные действия по оповещению, как Службы спасения, так и пребывающих людей в интернате. На сежий воздух были эвакуированы 35 человек", -отметили в ГСЧС.

Пожар ликвидировали за час. Благодаря своевременному реагированию результате происшествия пострадавших нет.

"Предварительная причинная возгорания - нарушение правил обращения с электробытовыми приборами", - отметили в ГСЧС.

Напомним, на прошлой неделе на пожарах в Украине погиб 31 человек. Всего в течение недели спасатели ликвидировали более тысячи пожаров. Ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5,4 млн гривен.