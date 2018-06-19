На пожарах в Украине за неделю погибли 16 человек, - ГСЧС

За прошедшую неделю в Украине было ликвидировано 1843 пожаров

На пожарах в Украине за прошедшую неделю, с 11 по 17 июня 2018 года, погибли 16 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по надвичайних ситуаций (ГСЧС).

"На пожарах погибло 16 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн 22 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в целом за прошедшую неделю в Украине было ликвидировано 1843 пожаров, на которых спасен 41 человек и не допущено уничтожение огнем 397 зданий и 28 единиц техники.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 16 июня сгорел частный дом, в результате чего погибли два человека.