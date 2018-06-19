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На пожежах в Україні за тиждень загинули 16 осіб, - ДСНС

НовиниНадзвичайні події    19.06.2018 - 03:14
Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)
Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)

За минулий тиждень в Україні було ліквідовано 1843 пожеж

На пожежах в Україні за минулий тиждень, з 11 по 17 червня 2018 року, загинули 16 осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надвичайних ситуацій (ДСНС).

"На пожежах загинуло 16 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн 22 тис. гривень", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, загалом за минулий тиждень в Україні було ліквідовано 1843 пожеж, на яких врятовано 41 особу та не допущено знищення вогнем 397 будівель і 28 одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві в ніч на 16 червня згорів приватний будинок, в результаті чого загинули дві особи.

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Теги публікації: пожежа, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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