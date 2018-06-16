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В Киеве ночью сгорел частный дом, есть погибшие

НовостиПроисшествия    16.06.2018 - 12:01
Фото: последствия пожара в Киеве (kyiv.dsns.gov.ua)
Фото: последствия пожара в Киеве (kyiv.dsns.gov.ua)

В результате пожара погибли два человека

В Киеве в ночь на 16 июня сгорел частный дом, в результате чего погибли два человека. Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что сгорел частный двухэтажный дом на улице Садовой в Дарницком районе.

"В 01:18 пожарные локализовали пожар, а в 01:49 - ликвидировали. Во время разборки и пролива деревянных конструкций пожарные обнаружили тела двух людей неизвестного пола. В результате пожара здание сгорело полностью", - говорится в сообщении.

Причина возникновения пожара и обстоятельства трагедии устанавливаются правоохранительными органами.

 

Фото: пожар в Киеве

Напомним, ранее задержанному владельцу автомобиля, в котором на этой неделе в Киеве взорвалась граната, сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

 

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Теги публикации: Киев, пожар, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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