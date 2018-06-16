В Киеве ночью сгорел частный дом, есть погибшие

В результате пожара погибли два человека

В Киеве в ночь на 16 июня сгорел частный дом, в результате чего погибли два человека. Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что сгорел частный двухэтажный дом на улице Садовой в Дарницком районе.

"В 01:18 пожарные локализовали пожар, а в 01:49 - ликвидировали. Во время разборки и пролива деревянных конструкций пожарные обнаружили тела двух людей неизвестного пола. В результате пожара здание сгорело полностью", - говорится в сообщении.

Причина возникновения пожара и обстоятельства трагедии устанавливаются правоохранительными органами.

Фото: пожар в Киеве

Напомним, ранее задержанному владельцу автомобиля, в котором на этой неделе в Киеве взорвалась граната, сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.