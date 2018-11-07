После пожара в Южном зафиксировано загрязнение воздуха, - Семерак

Фото: Остап Семерак (kmu.gov.ua)

На заводе "Дельта Вилмар" в сентябре обнаружили ряд нарушений

После пожара на заводе "Дельта Вилмар" в Южном Одесской области зафиксировано загрязнение воздуха. Об этом на заседании правительства заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам министра, специалисты взяли пробы воды, воздуха и грунта. Результаты анализа последнего будут немного позже.

"По оперативной информации, загрязнения воды нет. В то же время загрязнение воздуха по некоторым показателям в 2-2,5 раза превышает предельно допустимые нормы", - отметил Семерак.

Он также добавил, что в сентябре Госэконинспекция проверяла это предприятие и выявила серьезные нарушения. В частности, в результате отсутствия ряда разрешительных документов на завод подали в суд с требованием остановить работу именно того цеха, с которого вчера распространялся пожар.

Напомним, вчера вечером сообщалось об эвакуации людей из-за пожара на заводе по переработке масел в Южном. На месте находились более десяти пожарных машин, в том числе из Одессы, скорая помощь и полиция.

Пожар удалось локализовать спустя три часа после приезда спасателей. В результате инцидента жертв и пострадавших нет.