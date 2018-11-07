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Після пожежі в Южному зафіксовано забруднення повітря, - Семерак

Новини » Надзвичайні події    07.11.2018 - 12:38
Фото: Остап Семерак (kmu.gov.ua)
Фото: Остап Семерак (kmu.gov.ua)

На заводі "Дельта Вілмар" у вересні виявили низку порушень

Після пожежі на заводі "Дельта Вілмар" у Южному Одеської області зафіксовано забруднення повітря. Про це на засіданні уряду заявив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами міністра, фахівці взяли проби води, повітря і ґрунту. Результати аналізу останнього будуть трохи пізніше.

"За оперативною інформацією, забруднення води немає. У той же час забруднення повітря за деякими показниками в 2-2,5 рази перевищує гранично допустимі норми", - зазначив Семерак.

Він також додав, що у вересні Держекоінспекція перевіряла це підприємство і виявила серйозні порушення. Зокрема, внаслідок відсутності низки дозвільних документів на завод подали до суду з вимогою зупинити роботу саме того цеху, з якого вчора поширювалася пожежа.

Нагадаємо, вчора ввечері повідомлялося про евакуацію людей через пожежу на заводі з переробки масел в Южному. На місці перебували понад десять пожежних машин, у тому числі з Одеси, швидка допомога і поліція.

Пожежу вдалося локалізувати за три години після приїзду рятувальників. В результаті інциденту жертв і постраждалих немає.

 

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