Под Одессой эвакуируют людей из-за пожара на заводе по переработке масел

Фото: пожар на заводе под Одессой ("Думская")

В компрессорной завода "Дельта Вилмар" произошло возгорание масла

Возле города Южный Одесской области вечером, 6 ноября, произошло возгорание масла в компрессорной завода "Дельта Вилмар". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

Проводится эвакуация персонала завода, а также расположенных поблизости предприятий.

"На территорию завода по производству масел никого не пропускают. Сначала из-за забора был виден только дым, однако сейчас уже можно разглядеть огонь", - сообщило издание.

На место прибыли более десяти пожарных машин, в том числе из Одессы, скорая помощь и полиция.

С "Дельта Вилмар" вывозят емкости с маслом.

Отмечается, что по состоянию на 21:00 площадь пожара составляла 1500 кв. метров.

Фото: пожар на заводе под Одессой

К тушению привлечены 22 единицы техники и 75 человек, создано три оперативных участка и штаб, к месту ЧП отправлены два пожарных поезда.

Напомним, 26 октября под Харьковом в результате пожара на одном из предприятий погиб человек.