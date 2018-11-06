Пожарные локализовали пожар на заводе под Одессой

Фото: пожар на заводе под Одессой (odesa.dsns.gov.ua)

Угрозы распространения огня нет, утечка вредных веществ не зафиксирована

Пожар в с. Новые Биляры на территории завода ООО "Дельта Вилмар" (Одесская область) по состоянию на 23:00 был локализован. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что сообщениt о возгорании поступило в Службу спасения "101" 6 ноября в 19:39, а в 19:54 на место вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения.

На месте пожарные установили, что интенсивно горит масло в компрессорной, поэтому администрация завода провела эвакуацию работников.

Пожар локализовали в 22:40.

В ГСЧС зазачили, что информации о погибших или пострадавших не поступало, угрозы распространения огня нет, утечка вредных веществ не зафиксирована.

Напомним, ранее сообщалось, что возле города Южный Одесской области вечером, 6 ноября, произошло возгорание масла в компрессорной завода "Дельта Вилмар", огонь охватил более 1500 кв. метров.