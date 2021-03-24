Из-за пожара в центре Киева перекрыли дорогу
Из-за пожара в Киеве перекрыли движение по улице Саксаганского. Пожарные уже локализовали огонь, тушение продолжается.
Об этом в Telegram сообщила Киевская городская государственная администрация.
Сообщается, что движение перекрыто по улице Саксаганского на участке между улицей Антоновича и Владимирской.
Также сообщается, что в 15:19 возгорание локализовано на площади 300 квадратных метров, тушение продолжается.
"По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отметим, на Саксаганского горит двухэтажное здание, в котором находится бар "Бездельники".
Напомним, ранее сообщалось о пожаре на территории Александровской больницы, которая считается одной из опорных в Киеве для приема пациентов с COVID. В результате инцидента никто не пострадал.
Также на прошлой неделе произошел пожар в общежитии Киевского национального университета строительства и архитектуры. Возгорание началось в одной из комнат на третьем этаже, после приезда пожарных из общежития эвакуировали несколько человек. Огонь оперативно потушили, никто не пострадал.