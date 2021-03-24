Через пожежу в центрі Києва перекрили дорогу

"За попередніми даними, жертв і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що перекрито рух по вулиці Саксаганського на ділянці між вулицею Антоновича і Володимирської.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про пожежу на території Олександрівської лікарні, яка вважається однією з опорних в Києві для прийому пацієнтів з COVID. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Також минулого тижня сталася пожежа в гуртожитку Київського національного університету будівництва і архітектури. Вона почалася в одній з кімнат на третьому поверсі, після приїзду пожежників з гуртожитку евакуювали кілька людей. Вогонь оперативно загасили, ніхто не постраждав.