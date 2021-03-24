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Через пожежу в центрі Києва перекрили дорогу

Новость на русском → Київ, Середа 24 березня 2021 15:57
Через пожежу в центрі Києва перекрили дорогу Фото: пожежа в Києві (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: РБК-Україна

Через пожежу в Києві перекрили рух вулицею Саксаганського. Пожежники вже локалізували вогонь, гасіння триває.

Про це у Telegram повідомила Київська міська державна адміністрація.

Повідомляється, що перекрито рух по вулиці Саксаганського на ділянці між вулицею Антоновича і Володимирської.

Також повідомляється, що о 15:19 займання локалізовано на площі 300 квадратних метрів, гасіння триває.

"За попередніми даними, жертв і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, на Саксаганського горить двоповерхова будівля, в якому знаходиться бар "Бездельники".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про пожежу на території Олександрівської лікарні, яка вважається однією з опорних в Києві для прийому пацієнтів з COVID. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Також минулого тижня сталася пожежа в гуртожитку Київського національного університету будівництва і архітектури. Вона почалася в одній з кімнат на третьому поверсі, після приїзду пожежників з гуртожитку евакуювали кілька людей. Вогонь оперативно загасили, ніхто не постраждав.

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