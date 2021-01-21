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Через пожежу в будинку престарілих в Харкові можуть затримати власницю, - Аваков

Харків, Четвер 21 січня 2021 17:52
Через пожежу в будинку престарілих в Харкові можуть затримати власницю, - Аваков
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У зв'язку з пожежею в будинку престарілих в Харкові вирішується питання про затримання його власниці. Біля її будинку вже виставлено поліцейські наряди.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає прес-служба міністерства.

За його словами, за даним інцидентом порушено кримінальну справу за фактом порушення правил пожежної безпеки.

"Зараз вирішується питання про затримання власниці пансіонату. Оскільки вона знаходиться на лікарняному, біля її будинку виставлено наряди поліції", - додав Аваков.

Він також додав, що зараз допитують управителя, якого теж затримають у порядку статті 208 КПК. На даний момент до поліції доставили трьох осіб.

"Причини цієї трагедії будуть встановлені в найкоротші терміни. Зараз вже створена урядова комісія, яка буде працювати на місці трагедії. Всі винні будуть притягнуті до відповідальності, згідно чинного законодавства", - додав Аваков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загибель 15 осіб в результаті пожежі, ще 11 перебувають у лікарнях.

Також раніше з'явилися фото і відео пожежі в будинку престарілих "Золотий час".

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Новини України Надзвичайні події ХарківпожежаАрсен Аваков

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