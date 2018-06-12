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Пожар на зернохранилище в Винницкой области ликвидирован, - ГСЧС

НовостиПроисшествия    12.06.2018 - 18:23
Фото: пожар в Винницкой области (vn.dsns.gov.ua)
Фото: пожар в Винницкой области (vn.dsns.gov.ua)

К тушению возгорания был привлечен пожарный поезд

Пожар на зернохранилище в городе Жмеринка в Винницкой области ликвидирован. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области.

Как отмечается, к ликвидации пожара, который возник сегодня, 12 июня 2018 года, в 11:44, было привлечено 35 пожарных и 9 единиц техники.

"Возгорание возникло в одноэтажном складском здании, где находилось 3 тыс. т зерна кукурузы. Площадь возгорания составила 120 кв.м. Пожар локализован в 13:32, а ликвидирован в 17:00. К тушению был привлечен пожарный поезд", - говорится в сообщении.

Фото: пожар в Винницкой области (vn.dsns.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области в городе Жмеринка возник пожар на зернохранилище.

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Теги публикации: пожар, ГСЧС, Винницкая область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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