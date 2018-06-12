В Винницкой области горит зернохранилище

Площадь возгорания составляет 120 кв.м

В Винницкой области в городе Жмеринка горит зернохранилище. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области.

"12 июня в 11:44 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре элеватора на ул. Барляева, в городе Жмеринка. По вызову прибыло 35 пожарных и 9 единиц техники", - говорится в сообщении.

Как сообщается, пожар возник в одноэтажном складском здании, где находилось 3 тыс. т зерна кукурузы. Общая площадь пожара составила 120 кв.м.

По состоянию на 13:32 пожар был локализован, ликвидация продолжается, к тушению также привлечен пожарный поезд.

Фото: пожар в Винницкой области (vn.dsns.gov.ru)

Напомним, ранее сообщалось, вчера в Киеве на левом берегу возник пожар в лесопарковой зоне.