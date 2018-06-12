Пожежу на зерносховищі у Вінницькій області ліквідовано, - ДСНС

До гасіння загоряння було залучено пожежний потяг

Пожежу на зерносховищі у місті Жмеринка у Вінницькій області ліквідовано. Про це йдеться у повідомленні прес-служби управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.

Як зазначається, до ліквідації пожежі, яка виникла сьогодні, 12 червня 2018 року, об 11:44, було залучено 35 вогнеборців та 9 одиниць техніки.

"Загоряння виникло у одноповерховій складській будівлі, де знаходилося 3 тис. т зерна кукурудзи. Площа загоряння склала 120 кв.м. Пожежу локалізовано о 13:32, а ліквідовано о 17:00. До гасіння також було залучено пожежний потяг", - йдеться у повідомленні.

Фото: пожежа у Вінницькій області (vn.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вінницькій області у місті Жмеринка виникла пожежа на зерносховищі.