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Пожежу на зерносховищі у Вінницькій області ліквідовано, - ДСНС

НовиниНадзвичайні події    12.06.2018 - 18:23
Фото: пожежа у Вінницькій області (vn.dsns.gov.ua)
Фото: пожежа у Вінницькій області (vn.dsns.gov.ua)

До гасіння загоряння було залучено пожежний потяг

Пожежу на зерносховищі у місті Жмеринка у Вінницькій області ліквідовано. Про це йдеться у повідомленні прес-служби управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.

Як зазначається, до ліквідації пожежі, яка виникла сьогодні, 12 червня 2018 року, об 11:44, було залучено 35 вогнеборців та 9 одиниць техніки.

"Загоряння виникло у одноповерховій складській будівлі, де знаходилося 3 тис. т зерна кукурудзи. Площа загоряння склала 120 кв.м. Пожежу локалізовано о 13:32, а ліквідовано о 17:00. До гасіння також було залучено пожежний потяг", - йдеться у повідомленні.

 

Фото: пожежа у Вінницькій області (vn.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вінницькій області у місті Жмеринка виникла пожежа на зерносховищі.

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Теги публікації: пожежа, ДСНС, Винницкая область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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