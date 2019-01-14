ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Площадь пожара в здании Киево-Печерской лавры составляет 200 кв. м

Новости » Общество    14.01.2019 - 19:20
Площадь пожара в здании Киево-Печерской лавры составляет 200 кв. м
Фото: пожар в здании комплекса Киево-Печерской лавры (РБК-Украина)

К тушению пожара привлечены 46 человек личного состава и 12 единиц техники

В Киеве по состояние на 19:00 14 января площадь пожара в двухэтажном отдельно-стоящем здании, которое принадлежит монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры, составляет 200 кв. м. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы.

Сообщается о частичном разрушении перекрытия между вторым этажом и чердаком. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

В настоящее время к тушению пожара привлечены 46 человек личного состава и 12 единиц техники.

 

Горить Києво-Печерська Лавра. Зовсім не схоже на дим над Сікстинською капелою.

Опубліковано Yuriy Lashkay Понеділок, 14 січня 2019 р.

Напомним, в Киеве сегодня, 14 января, начался пожар в двухэтажном отдельно-стоящем здании, которое принадлежит Киево-Печерской лавре. 

По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу. На месте работает 11 единиц пожарно-спасательной техники и около 44 человек личного состава. На данный момент тушение пожара продолжается.

В Киеве образовались многочисленные пробки В направлении Киево-Печерской лавры приостановлено движение троллейбусов из-за пожара
Новости Украины Киевпожар
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь