Площадь пожара в здании Киево-Печерской лавры составляет 200 кв. м

Фото: пожар в здании комплекса Киево-Печерской лавры (РБК-Украина)

К тушению пожара привлечены 46 человек личного состава и 12 единиц техники

В Киеве по состояние на 19:00 14 января площадь пожара в двухэтажном отдельно-стоящем здании, которое принадлежит монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры, составляет 200 кв. м. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы.

Сообщается о частичном разрушении перекрытия между вторым этажом и чердаком. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

В настоящее время к тушению пожара привлечены 46 человек личного состава и 12 единиц техники.

Горить Києво-Печерська Лавра. Зовсім не схоже на дим над Сікстинською капелою. Опубліковано Yuriy Lashkay Понеділок, 14 січня 2019 р.

Напомним, в Киеве сегодня, 14 января, начался пожар в двухэтажном отдельно-стоящем здании, которое принадлежит Киево-Печерской лавре.

По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу. На месте работает 11 единиц пожарно-спасательной техники и около 44 человек личного состава. На данный момент тушение пожара продолжается.