Пожар в здании Киево-Печерской лавры локализирован

Пожар в двухэтажном здании по ул. Лаврская локализирован в 19:12
Пожар в двухэтажном отдельно-стоящем здании, которое принадлежит монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры, локализирован. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД).
Сообщается, что в 19:12 пожар в двухэтажном здании по ул. Лаврская, 23 локализирован.
НАЖИВО. У ЛАВРІ ПОЖЕЖАОпубліковано УНН - Українські Національні Новини Понеділок, 14 січня 2019 р.
Напомним, в Киеве сегодня, 14 января, начался пожар в двухэтажном отдельно-стоящем здании, которое принадлежит Киево-Печерской лавре.
По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу. На месте работает 11 единиц пожарно-спасательной техники и около 44 человек личного состава. На данный момент тушение пожара продолжается.
По состояние на 19:00 14 января площадь пожара в двухэтажном отдельно-стоящем здании, которое принадлежит монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры, составляла 200 кв. м.