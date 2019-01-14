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Пожар в здании Киево-Печерской лавры локализирован

Новости » Общество    14.01.2019 - 19:36
Пожар в здании Киево-Печерской лавры локализирован
Фото: пожар в здании комплекса Киево-Печерской лавры (РБК-Украина)

Пожар в двухэтажном здании по ул. Лаврская локализирован в 19:12

Пожар в двухэтажном отдельно-стоящем здании, которое принадлежит монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры, локализирован. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД).

Сообщается, что в 19:12 пожар в двухэтажном здании по ул. Лаврская, 23 локализирован.

 

НАЖИВО. У ЛАВРІ ПОЖЕЖА

Опубліковано УНН - Українські Національні Новини Понеділок, 14 січня 2019 р.

Напомним, в Киеве сегодня, 14 января, начался пожар в двухэтажном отдельно-стоящем здании, которое принадлежит Киево-Печерской лавре. 

По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу. На месте работает 11 единиц пожарно-спасательной техники и около 44 человек личного состава. На данный момент тушение пожара продолжается.

По состояние на 19:00 14 января площадь пожара в двухэтажном отдельно-стоящем здании, которое принадлежит монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры, составляла 200 кв. м. 

Площадь пожара в здании Киево-Печерской лавры составляет 200 кв. м В Киеве образовались многочисленные пробки
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