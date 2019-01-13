Пожар на заводе в Калуше локализовали

Фото: пожар в Калуше (facebook.com/mvs.gov.ua)

Полиция устанавливает причины возгорания топлива на заводе "Карпатнефтехим"

Спасателям Ивано-Франковской области удалось локализовать пожар на заводе "Карпатнефтехим" в Калуше. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД).

Сейчас на месте происшествия продолжают работу 90 спасателей, приехало 18 спецмашин.

"12 января в 23:48 пожар в г. Калуш на территории ООО "Карпатнефтехим" локализовано", - отметили в МВД.

Также добавили, что 50 полицейских обеспечивают охрану общественного порядка на заводе и не допускают приближения людей и транспорта к месту пожара. В общем привлечены руководители районного отдела, следователи полиции и группы реагирования патрульной полиции.

В МВД уточнили, что на заводе горит пирогаз в корпусе 425. Правоохранители устанавливают причину возгорания.

Напомним, вечером 12 января 2019 в Калуше возник пожар на заводе ООО "Карпатнефтехим", который занимается переработкой нефтепродуктов. Загорелся пирогаз (топливо, содержит в себе преимущественно водород, метан и этилен). Инженеры завода запретили тушить огонь, зато перекрыли подачу пірогазу. Мэрия Калуша отметила, что угрозы жителям города нет.

Ранее в Одессе горел склад на территории завода железобетонных изделий.