Пожежу на заводі в Калуші локалізували

Фото: пожежа у Калуші (facebook.com/mvs.gov.ua)

Поліція встановлює причини загорання палива на заводі "Карпатнафтохім"

Рятувальникам Івано-Франківської області вдалося локалізувати пожежу на заводі "Карпатнафтохім" у Калуші. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Наразі на місці події продовжують роботу 90 рятувальників, приїхало 18 спецмашин.

"12 січня о 23:48 пожежу у м. Калуш на території ТОВ "Карпатнафтохім" локалізовано", - зазначили в МВС.

Також додали, що 50 поліцейських забезпечують охорону громадського порядку на заводі та не допускають наближення людей і транспорту до місця пожежі. Загалом залучені керівники районного відділу, поліції слідчі і групи реагування патрульної поліції.

В МВС уточнили, що на заводі горить пірогаз у корпусі 425. Правоохоронці встановлюють причину загорання.

Нагадаємо, ввечері 12 січня 2019 у Калуші виникла пожежа на заводі ТОВ "Карпатнафтохім", який займається переробкою нафтопродуктів. Загорівся пірогаз (пальне, містить в собі переважно водень, метан і етилен). Інженери заводу заборонили гасити вогонь, натомість перекрили подачу пірогазу. Мерія Калуша зазначила, що загрози мешканцям міста немає.

Раніше в Одесі горів склад на території заводу залізобетонних виробів.