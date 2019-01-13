ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Пожежу на заводі в Калуші локалізували

Новини » Надзвичайні події    13.01.2019 - 00:37
Пожежу на заводі в Калуші локалізували
Фото: пожежа у Калуші (facebook.com/mvs.gov.ua)

Поліція встановлює причини загорання палива на заводі "Карпатнафтохім"

Рятувальникам Івано-Франківської області вдалося локалізувати пожежу на заводі "Карпатнафтохім" у Калуші. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Наразі на місці події продовжують роботу 90 рятувальників, приїхало 18 спецмашин.

"12 січня о 23:48 пожежу у м. Калуш на території ТОВ "Карпатнафтохім" локалізовано", - зазначили в МВС.

Також додали, що 50 поліцейських забезпечують охорону громадського порядку на заводі та не допускають наближення людей і транспорту до місця пожежі. Загалом залучені керівники районного відділу, поліції слідчі і групи реагування патрульної поліції.

В МВС уточнили, що на заводі горить пірогаз у корпусі 425. Правоохоронці встановлюють причину загорання.

Нагадаємо, ввечері 12 січня 2019 у Калуші виникла пожежа на заводі ТОВ "Карпатнафтохім", який займається переробкою нафтопродуктів. Загорівся пірогаз (пальне, містить в собі переважно водень, метан і етилен). Інженери заводу заборонили гасити вогонь, натомість перекрили подачу пірогазу. Мерія Калуша зазначила, що загрози мешканцям міста немає.

Раніше в Одесі горів склад на території заводу залізобетонних виробів.

У Калуші горить завод з переробки нафтопродуктів На пожежах в Україні загинула рекордна за добу кількість осіб
Новини України пожежазавод
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся