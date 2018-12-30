У Одесі горів завод залізобетонних виробів

Фото: пожежа в Одесі (dsns.gov.ua)

Сталось загорання одноповерхового складського приміщення

У місті Одеса вдень у неділю, 30 грудня, сталося загоряння складського приміщення на території заводу залізобетонних виробів на вулиці Боровського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУ ДСНС України в Одеській області.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

"30 грудня о 15:04 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що на вул. Боровського на території підприємства виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

До місця виклику були негайно спрямовані пожежно-рятувальні підрозділи.

Було встановлено, що сталось загорання одноповерхової будівлі, яка належить приватному підприємцю і використовується як складське приміщення.

Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу о 15:59 та о 16:44 ліквідувати її на площі 700 кв. метрів.

До ліквідації пожежі від ДСНС було залучено 40 осіб особового складу та 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Причина пожежі поки що не відомі.

Фото: пожежа на заводі в Одесі

Нагадаємо, у Рівненській області у неділю, 30 грудня, на ходу загорівся тепловоз. Пожежникам повідомили про задимлення у відсіку двигуна тепловоза на залізничному перегоні між станціями села Шпанів та села Решуцьк Рівненського району.