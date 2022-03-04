Пожежу на Запорізькій АЕС вже ліквідували. Жертв немає
Пожежу на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі вже локалізували та ліквідували. За даними рятувальників, на щастя, жертв і постраждалих в результаті події немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява ДСНС.
У службі уточнили, що пожежа була в навчально-тренувальному корпусі ЗАЕС, тобто в адміністративній частині станції.
"О 06:20 пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар ліквідовано. Жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Пожежа на ЗАЕС спалахнула вночі 4 березня внаслідок обстрілів російських військових, які намагалися захопити станцію - тривалий час рятувальники не могли почати ліквідацію пожежі через бої, що продовжуються.
Так, перед цим прес-секретар Запорізької атомної електростанції записав відеозвернення, в якому заявив, що Росія веде вогонь АЕС. Згодом стало відомо, що Запорізька АЕС горить.
Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку на ЗАЕС і закликав Європу і світ прокинутися і попередив про наслідки, якщо атомна електростанція вибухне.
Пізніше у ДСНС розповіли, що було відключено 3-й енергоблок, і працювати залишили лише чотири. А представник прес-служби Запорізької АЕС Андрій Туз повідомив, що загрози розповсюдження радіації не помічено.
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