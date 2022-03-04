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Пожежу на Запорізькій АЕС вже ліквідували. Жертв немає

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Енергодар, П'ятниця 04 березня 2022 06:40
Пожежу на Запорізькій АЕС вже ліквідували. Жертв немає Фото: на Запорізькій АЕС погасили пожежу після російських обстрілів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Пожежу на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі вже локалізували та ліквідували. За даними рятувальників, на щастя, жертв і постраждалих в результаті події немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява ДСНС.

У службі уточнили, що пожежа була в навчально-тренувальному корпусі ЗАЕС, тобто в адміністративній частині станції.

"О 06:20 пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар ліквідовано. Жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Пожежа на ЗАЕС спалахнула вночі 4 березня внаслідок обстрілів російських військових, які намагалися захопити станцію - тривалий час рятувальники не могли почати ліквідацію пожежі через бої, що продовжуються.

Так, перед цим прес-секретар Запорізької атомної електростанції записав відеозвернення, в якому заявив, що Росія веде вогонь АЕС. Згодом стало відомо, що Запорізька АЕС горить.

Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку на ЗАЕС і закликав Європу і світ прокинутися і попередив про наслідки, якщо атомна електростанція вибухне.

Пізніше у ДСНС розповіли, що було відключено 3-й енергоблок, і працювати залишили лише чотири. А представник прес-служби Запорізької АЕС Андрій Туз повідомив, що загрози розповсюдження радіації не помічено.

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