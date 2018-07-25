Пожар возле Афин: число жертв выросло до 79 человек

Также в результате стихийного бедствия пострадали по меньшей мере 187 человек

Из-за пожара возле Афин (Греция) погибло по меньшей мере 79 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пожарную службу Греции.

Также в результате стихийного бедствия пострадало по меньшей мере 187 человек, среди них 23 ребенка. Количество пропавших без вести до сих пор неизвестна.

Раннее сообщалось, что вблизи Афин в результате пожара погибло по меньшей мере 74 человека, еще 180 пострадали.

Также ранее РБК-Украина писало, что из-за стихийного бедствия к консулу Украины в Греции обратились восемь граждан Украины, которые выразили желание уехать из города Кинета.

На 19 час 24 июля 2018 года консул установил связь с этими гражданами Украины, среди которых четверо взрослых и четверо детей. Представитель МИД добавил, что украинцы не пострадали в результате пожаров в Греции.

Вчера также военные обнародовали видео последствий смертельных пожаров в Греции.

Добавим, что в Греции объявлен трехдневный траур по жертвам лесных пожаров.

Как известно, 23 июля, в Греции к западу от Афин вспыхнул масштабный лесной пожар, который заставил людей бежать из дома.