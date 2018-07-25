Пожежа біля Афін: число жертв зросло до 79 людей

Також внаслідок стихійного лиха постраждало щонайменше 187 людей

Через пожежу поблизу Афін (Греція) загинуло щонайменше 79 людей. Про це повідомляє Reuters з посиланням на пожежну службу Греції.

Також внаслідок стихійного лиха постраждало щонайменше 187 людей, серед них 23 дитини. Кількість зниклих безвісти досі невідома.

Станом на вчора, повідомлялось, що поблизу Афін внаслідок пожежі загинуло щонайменше 74 людини, ще 180 постраждали.

Також раніше РБК-Україна писало, що через стихійне лихо до консула України у Греції звернулись вісім громадян України, які висловили бажання виїхати з міста Кінета.

На 19 годину 24 липня 2018 року консул встановив зв'язок з вісьмома громадянами України, серед яких четверо дорослих та четверо дітей. Представник МЗС додав, що українці не постраждали внаслідок пожеж у Греції.

Вчора також військові оприлюднили відео наслідків смертельних пожеж у Греції.

Додамо, що у Греції оголошено триденну жалобу за жертвами лісових пожеж.