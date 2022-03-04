Пожар и угрозу взрыва на ЗАЭС расследуют как экоцид и теракт, - Генпрокуратура
Офис генпрокурора и СБУ начали расследование экоцида, который устроили оккупанты на Запорожской АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
"Этой ночью вооруженные силы РФ напали на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Это самая большая АЭС в Европе и шестая в мире. Вражеские обстрелы вызвали пожар и угрозу ядерного взрыва, следствием которого может стать экологическая катастрофа мирового масштаба", - сказано в сообщении.
Офис Генпрокурора и Служба безопасности Украины начали расследование по факту совершения экоцида и террористического акта (ч. 2 ст. 28, ст. 441 и ч. 2 ст. 258 УК Украины).
Международное право запрещает военное или любое враждебное использование средств воздействия на природную среду.
Согласно Женевским конвенциям, установки и сооружения, содержащие опасные силы, а именно: плотины, дамбы и атомные электростанции - не должны становиться объектами нападения. Впрочем, агрессор, не гнушающийся обстрелом жилых массивов, школ, садов, больниц и почти ежедневно прибегает к атакам на объекты повышенной опасности.
"В первый же день войны русские войска захватили Чернобыльскую атомную электростанцию. Пока они незаконно удерживают персонал ЧАЭС. Из-за передвижения вражеской тяжелой техники нарушен верхний слой почвы на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению после Чернобыльской катастрофы. В воздух поднялась радиоактивная пыль", - сказано в сообщении.
По данным Автоматизированной системы радиационного контроля, в зоне отчуждения показатели увеличились от 4,6 до 15,7 раза по сравнению со среднегодовыми.
В результате обстрела территории пункта захоронения радиоактивных отходов киевского филиала "Объединение Радон" в г. Киеве была выведена из строя Автоматизированная система радиационного мониторинга.
Кроме этого, агрессор совершил умышленное нападение и обстрел нефтебазы в с. Крячки Васильковской общины Киевской области. Пожар на нем привел к массовому загрязнению атмосферы вредными веществами и загрязнению земли бензапиреном с попаданием в подземные воды.
По информации Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины экологический ущерб от этого пожара составляет 810 млрд грн. Также вооруженные силы РФ обстреляли и повлекли за собой пожары на нефтебазах в г. Ахтырка Сумской области и в г. Чернигове.
По всем этим фактам начаты криминальные производства. Организовано проведение следственных действий по фиксации преступлений и их последствий.
Напомним, что ночью 4 марта на Запорожской атомной электростанции вспыхнул пожар. АЭС была обстреляна российскими войсками, которые пытаются ее захватить.
Отметим, что Владимир Зеленский предупредил, что такие обстрелы могут закончиться повторением Чернобыльской катастрофы, и призвал мир безотлагательно отреагировать на действия агрессоров.
Кроме того, мы писали, что утром пожар на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре уже локализовали и ликвидировали.