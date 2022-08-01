Пожар в центре Одессы тушат уже больше двух часов. Доступа к большинству помещений нет

Уже более двух часов спасатели тушат пожаром в доходном доме Шестопала-Чернигова по улице Екатерининской, являющейся памятником архитектуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

"По состоянию на 12:30 площадь пожара составляет 400 кв.м. Сложность тушения заключается в хаотической планировке и отсутствии доступа к большинству помещений", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавляют, что пожарные работают в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения.

"Предварительно пострадавших и погибших нет. Работы продолжаются, к тушению привлечены 76 пожарных", - добавляют в ведомстве.