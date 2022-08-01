В центре Одессы горит памятник архитектуры: эвакуированы десятки людей

В понедельник, 1 августа, в Одессе произошел пожар в жилом доме по ул. Екатерининская, 35. Пылает памятник архитектуры - доходный дом Шестопала-Чернигова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

"1 августа в 09:38 в Одессе по ул. Екатерининская, 35 в шестиэтажном жилом доме возник пожар крыши. По состоянию на 10.25 площадь пожара составляет около 300 м кв", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, эвакуированы 30 жителей дома.

"Предварительно жертв и пострадавших нет", - добавили в ГСЧС.