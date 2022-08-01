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В центре Одессы горит памятник архитектуры: эвакуированы десятки людей

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Одесса, Понедельник 01 августа 2022 11:21
В центре Одессы горит памятник архитектуры: эвакуированы десятки людей Фото: в центре Одессы горит доходный дом Шестопала-Чернигова (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 1 августа, в Одессе произошел пожар в жилом доме по ул. Екатерининская, 35. Пылает памятник архитектуры - доходный дом Шестопала-Чернигова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"1 августа в 09:38 в Одессе по ул. Екатерининская, 35 в шестиэтажном жилом доме возник пожар крыши. По состоянию на 10.25 площадь пожара составляет около 300 м кв", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, эвакуированы 30 жителей дома.

"Предварительно жертв и пострадавших нет", - добавили в ГСЧС.

Как сообщалось, в торговом порту Одессы ночью 28 июля произошел пожар. На месте над ликвидацией происшествия работали спасатели ГСЧС.

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