RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пожежу в центрі Одеси гасять уже понад дві години. Доступу до більшості приміщень немає

Фото: пожежу в центрі Одеси гасять уже понад дві години (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Гурковська

Вже понад дві години рятувальники гасять пожежу в прибутковому будинку Шестопала-Чернігова по вулиці Катерининській, що є пам’яткою архітектури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Станом на 12:30 площа пожежі складає 400 кв.м. Складність гасіння полягає в хаотичному плануванні та відсутності доступу до більшості приміщень", - йдеться в повідомленні.

В ДСНС додають, що вогнеборці працюють в апаратах для захисту органів дихання та зору.

"Попередньо постраждалих та загиблих немає. Роботи продовжуються, до гасіння залучено 76 вогнеборців", - додають в відомстві.

Як повідомлялось, у понеділок, 1 серпня, в Одесі трапилася пожежа у житловому будинку по вул. Катерининська, 35. Почав палати пам'ятник архітектури - прибутковий будинок Шестопала-Чернігова. Станом на 10:25 площа пожежі складала близько 300 м кв.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса