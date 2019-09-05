Пожар на свалке под Киевом ликвидировали

Пожар на свалке в селе Демидов Киевской области, который произошел утром, 5 сентября, ликвидировали спасатели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что пожар локализовали в 15:30 на площади 1,5 га., А в 18:05 он был ликвидирован. К тушению привлекли 18 человек личного состава ГСЧС, 3 единицы техники, 2 трактора, 1 водовозка и 2 самосвала по 20 тонн.

Отметим, 5 сентября в 8:37 в диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании мусора на открытой территории в селе Демидов. По прибытию пожарники установили, что пожары возникли на территори 1,5 гектаров в разных районах свалки.

Напомним, в Черкасской области в одной из квартир жилого дома произошел пожар, в результате которого погиб ребенок. По предварительным данным, возгорание произошло в результате короткого замыкания. Также были эвакуированы 8 человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Херсоне в последний день лета горел пятиэтажный жилой дом. Из горящей квартиры спасатели спасли женщину, хозяйку квартиры, которая с ожогами различной степени была сразу же госпитализирована. Также в одной из комнат были обнаружении тела двух людей - сына и сожителя пострадавшей.

Также отметим, что в Одессе после пожара в гостинице "Токио Стар" начались массовые проверки гостиниц и санаториев.