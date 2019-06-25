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В Ровенской области горит свалка

Новости » Происшествия    25.06.2019 - 12:51
В Ровенской области горит свалка
Фото: пожар на свалке (rv.dsns.gov.ua)

В настоящее время пожар локализован

В Ровенской области горит свалка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, 25 июня в 04:45 по спецлинии "101" поступило сообщение о возгорании мусора на полигоне свалки на территории Шпанивского сельского совета, которая принадлежит КАТП-1728. Площадь пожара составляет 0,5 га. Площадь свалки - 21,15 га. Отмечалось, что ситуация контролируется, распространения огня нет.

 Фото: пожар на свалке

"По состоянию на 7:22 пожар локализован. Ситуация с ликвидацией пожара на территории свалки под полным контролем спасателей ГСЧС. Распространения огня нет. Проводятся все необходимые меры по скорейшей ликвидации", - сообщают спасатели.

Указано, что к тушению пожара от Главного управления ГСЧС в Ровенской области привлечены 3 единицы спецтехники и 18 человек личного состава спасателей. От

КАТП-1728 - 2 единицы спецтехники и 4 работника.

Напомним, в августе 2018 года в Харьковской области вблизи города Балаклея горела несанкционированная свалка.

Как писало РБК-Украина, в феврале спасатели тушили пожар на территории Полтавской городской свалки твердых бытовых отходов в селе Макуховка Полтавского района.

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