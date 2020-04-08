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Пожар на складе в Киеве ликвидировали

Новости » Происшествия     08.04.2020 - 18:42
Пожар на складе в Киеве ликвидировали
Фото: пожар на складе (dsns.gov.ua)

Предварительно, пострадавших в результате пожара нет

В Киеве ликвидировали масштабный пожар на территории складского здания для хранения лакокрасочных материалов в Дарницком районе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, около 17:20 пожар был локализован на площади 2000 квадратных метров. Уже в 18:10 возгорание полностью ликвидировали. Пострадавших в результате пожара на данный момент не обнаружили.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар в складском здании, где хранились лакокрасочные материалы. Произошло возгорание дров с последующим распространением на склад. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров.

Также РБК-Украина писало, что во Львовской области горит Новояровская свалка. Огнем охвачена территория площадью около 2,5 гектара. Спасатели подозревают, что пожар произошел из-за жжения сухой травы вблизи свалки.

Кроме того, в Киеве на выходных произошло возгорание телекоммуникационной сети под Крещатиком. Пожар повлек частичное обесточивание на улицах Крещатик, Десятинная, Трехсвятительская, Владимирская, переулок Музейный.

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