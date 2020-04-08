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В Киеве горит склад на площади 2 тыс. квадратных метров

Новости » Происшествия     08.04.2020 - 17:01
В Киеве горит склад на площади 2 тыс. квадратных метров
Фото: пожар в Киеве (dsns.gov.ua)

О жертвах и пострадавших информации нет

В Киеве произошел масштабный пожар в складском здании, предназначенном для хранения лакокрасочных материалов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным спасателей, пожар возник в Дарницком районе по улице Бориспольская, 9. Сначала произошло возгорание дров, но потом пожар перекинулся на одноэтажное складское здание.

Сейчас площадь пожара составляет 2000 квадратных метров. К тушению привлечено 65 спасателей и 16 единиц спецтехники. Предварительно, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

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Пожар в складском здании (dsns.gov.ru)

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области произошел пожар на территории Новояровской свалки. Площадь пожара составляет около 2,5 гектара. Подозревают, что пожар произошел из-за жжения сухой травы вблизи свалки.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве произошло возгорание телекоммуникационной сети под Крещатиком. Пожар повлек частичное обесточивание на улицах Крещатик, Десятинная, Трехсвятительская, Владимирская, переулок Музейный.

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