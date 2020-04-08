Пожежу на складі в Києві ліквідували

Фото: пожежа на складі (dsns.gov.ua)

Попередньо, постраждалих внаслідок пожежі немає

У Києві ліквідували масштабну пожежу на території складської будівлі для зберігання лакофарбових матеріалів у Дарницькому районі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, близько 17:20 пожежа була локалізована на площі 2000 квадратних метрів. Вже о 18:10 загоряння повністю ліквідували. Постраждалих внаслідок пожежі наразі не виявили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сталася пожежа у складській будівлі, де зберігалися лакофарбові матеріали. Сталося загоряння дров з подальшим поширенням на склад. Площа пожежі становила 2000 квадратних метрів.

Також РБК-Україна писало, що у Львівській області горить Новоярівське сміттєзвалище. Вогнем охоплена територія площею близько 2,5 гектара. Рятувальники підозрюють, що пожежа сталася через паління сухої трави поблизу сміттєзвалища.

Крім того, у Києві на вихідних сталося загоряння телекомунікаційної мережі під Хрещатиком. Пожежа спричинила часткове знеструмлення на вулицях Хрещатик, Десятинна, Трьохсвятительська, Володимирська, провулок Музейний.