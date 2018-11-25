Пожар на севере Калифорнии практически полностью локализован

Фото: пожары в Калифорнии (из открытых источников)

Пожар локализован на 95%

Масштабный пожар на севере Калифорнии (США) локализован на 95%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Площадь пожара, который начался 8 ноября в округе Бьютт, составляет более 620 кв. км, пламя уничтожило около 14 тыс. домов. По словам представителей окружного управления шерифа, число погибших при пожаре, получившем имя "Кэмп", составляет не менее 84 человек.

Так, число пропавших без вести при этом за неделю уменьшилось с более чем 1 тыс. до 475 человек. Общее число погибших при пожарах в Калифорнии составляет не менее 87 человек.

"Участок пожара, который до сих пор не локализован, расположен в холмистой местности с крутыми склонами, куда пожарные не могут безопасно добраться из-за сильных дождей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате лесных пожаров в Калифорнии (США) погибли не менее 86 человек, еще несколько сотен считаются пропавшими без вести.

Сообщается, что по данным Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, в результате двух масштабных пожаров погибли не менее 86 человек.