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Пожежа на півночі Каліфорнії практично повністю локалізована

Новини » Надзвичайні події    25.11.2018 - 06:18
Пожежа на півночі Каліфорнії практично повністю локалізована
Фото: пожежі в Каліфорнії (з відкритих джерел)

Пожежу локалізовано на 95%

Масштабна пожежа на півночі Каліфорнії (США) локалізована на 95%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Площа пожежі, що розпочалася 8 листопада в окрузі Бьютт, складає понад 620 кв. км, полум'я знищило близько 14 тис. будинків. За словами представників окружного управління шерифа, число загиблих при пожежі, що отримав назву "Кемп", становить не менше 84 осіб.

Так, кількість зниклих без вісті при цьому за тиждень зменшилася більш ніж на 1 тис. до 475 осіб. Загальне число загиблих при пожежі в Каліфорнії становить не менше 87 осіб.

"Ділянка пожежі, яка досі не локалізована, розташована в горбистій місцевості з крутими схилами, куди пожежники не можуть безпечно дістатися через сильны дощі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті лісових пожеж в Каліфорнії (США) загинули не менше 86 осіб, ще кілька сотень вважаються зниклими без вісті.

Повідомляється, що за даними Департаменту лісового господарства та протипожежного захисту Каліфорнії, в результаті двох масштабних пожеж загинули не менше 86 осіб.

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