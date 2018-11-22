Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 86

Фото: последствия пожаров в Калифорнии (twitter.com/prax2666)

Еще более 500 человек считаются пропавшими без вести

В результате лесных пожаров в Калифорнии (США) погибли не менее 86 человек, еще несколько сотен считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.

Сообщается, что по данным Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, в результате двух масштабных пожаров погибли не менее 86 человек. На сегодня идентифицированы останки 64 из них. Отметим, 83 человека погибли в результате лесного пожара Camp на севере Калифорнии.

Также сообщается, что по состоянию на 22 ноября список пропавших без вести сократился до 536 человек.

Напомним, ранее было известно о 84 жертвах лесных пожаров в Калифорнии. Большинство погибших были найдены в округе Бьютт.

Лесные пожары в Калифорнии начались 8 ноября и охватили несколько десятков тысяч гектаров. Нынешние пожары уже назвали самыми разрушительными в истории штата. Крупнейший из них Camp практически полностью уничтожил город Парадайс. После масштабных лесных пожаров на севере Калифорнии качество воздуха в штате стало самым плохим в мире.