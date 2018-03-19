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Пожар на рынке в Черновцах: медики сообщили о трех пострадавших

НовостиПроисшествия    19.03.2018 - 18:56
Фото: пожар на рынке в Черновцах (cv.dsns.gov.ua)
Фото: пожар на рынке в Черновцах (cv.dsns.gov.ua)

Одному из пострадавших медики оказали помощь на месте происшествия, еще двое госпитализированы

В результате пожара на Калиновском рынке в Черновцах пострадало трое людей. Об этом сообщил заместитель главного врача Центра естренной медицинской помощи Сергей Паушак, передает molbuk.ua.

В частности, одному из пострадавших медики оказали помощь на месте происшествия. Пострадавший получил отравление угарным газом.

Еще одного мужчину с рваной раной пальцев госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. В то же время, еще один человек с разорванными связками на ноге доставлен в травмпункт.

Фото: пожар на рынке в Черновцах (cv.dsns.gov.ua)

Напомним, в понедельник, 19 марта, в 13:39 в Черновцах по ул. Калиновская на территории Калиновского рынка (в секторе продажи ковров) возник пожар на площади около 1000 м. кв.

Отметим, детали и причины пожара пока неизвестны. По данным местных СМИ, в связи с пожаром на территории рынка "Калиновский" временно ограничили движение транспорта на участке от ул. Сечевых Стрельцов до ул. Хотинской.

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Теги: Черновцы, пожар
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