Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Пожежа на ринку в Чернівцях: медики повідомили про трьох постраждалих

НовиниНадзвичайні події    19.03.2018 - 18:56
Фото: пожежа на ринку у Чернівцях (cv.dsns.gov.ua)
Фото: пожежа на ринку у Чернівцях (cv.dsns.gov.ua)

Одному із потерпілих медики надали допомогу на місці події, ще двох госпіталізовано

Внаслідок пожежі на Калинівському ринку у Чернівцях постраждало троє людей. Про це повідомив заступник головного лікаря Центру естреної медичної допомоги Сергій Паушак, передає molbuk.ua.

Зокрема, одному із потерпілих медики надали допомогу на місці події. Потерпілий отримав отруєння чадним газом.

Ще одного чоловіка із рваною раною пальців госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги. Водночас, ще одна людина із розірваними зв’язками на нозі доставлена у травмпункт.

Фото: пожежа на ринку у Чернівцях (cv.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, у понеділок, 19 березня, о 13:39 у Чернівцях по вул. Калинівська на території Калинівського ринку (в секторі продажу килимів) виникла пожежа на площі близько 1000 м. кв.

Зазначимо, деталі та причини пожежі поки невідомі. За даними місцевих ЗМІ, у зв'язку з пожежею на території ринку "Калинівський" тимчасово обмежили рух транспорту на ділянці від вул. Січових Стрільців до вул. Хотинської. 

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Пожежу на ринку у Чернівцях локалізували, - ДСНС Із початку року на пожежах в Україні загинуло понад 600 осіб
Теги: Чернівці, пожежа
Перехід на літній час: поради, як пережити цей період
Як у Києві активісти протестували проти виборів президента в РФ: яскравий фоторепортаж
91-річна модниця з Білорусі вразила мережу своїм гардеробом (фото)
"Переміг далеко не Путін": "Вечірній Квартал" кумедно висміяв вибори президента в РФ
On Top