Пожежа на ринку в Чернівцях: медики повідомили про трьох постраждалих

Внаслідок пожежі на Калинівському ринку у Чернівцях постраждало троє людей. Про це повідомив заступник головного лікаря Центру естреної медичної допомоги Сергій Паушак, передає molbuk.ua.

Зокрема, одному із потерпілих медики надали допомогу на місці події. Потерпілий отримав отруєння чадним газом.

Ще одного чоловіка із рваною раною пальців госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги. Водночас, ще одна людина із розірваними зв’язками на нозі доставлена у травмпункт.

Фото: пожежа на ринку у Чернівцях (cv.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, у понеділок, 19 березня, о 13:39 у Чернівцях по вул. Калинівська на території Калинівського ринку (в секторі продажу килимів) виникла пожежа на площі близько 1000 м. кв.

Зазначимо, деталі та причини пожежі поки невідомі. За даними місцевих ЗМІ, у зв'язку з пожежею на території ринку "Калинівський" тимчасово обмежили рух транспорту на ділянці від вул. Січових Стрільців до вул. Хотинської.