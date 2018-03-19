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У Чернівцях горить один з найбільших ринків України

НовиниНадзвичайні події    19.03.2018 - 15:39
Фото: пожежа у Чернівцях (dsns.gov.ua)
Фото: пожежа у Чернівцях (dsns.gov.ua)

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає

У Чернівцях горить Калинівський ринок, за попередніми даними, пожежа охопила площу близько 1000 кв. метрів. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"19 березня о 13:39 у Чернівцях по вул. Калинівська на території Калинівського ринку (в секторі продажу килимів) виникла пожежа на площі близько 1000 м. кв. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 9 од. техніки та 39 чол. особового складу ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, деталі та причини пожежі поки невідомі. За даними місцевих ЗМІ, у зв'язку з пожежею на території ринку "Калинівський" тимчасово обмежили рух транспорту на ділянці від вул. Січових Стрільців до вул. Хотинської.

Відзначимо, "Калинівський ринок" входить до четвірки найбільших ринків України, на сьогодні на семи торгових секторах ринку облаштовано майже 10 000 торговельних об'єктів, в яких працюють близько 20 000 підприємців.
 

Фото: пожежа у Чернівцях

 

 

Опубліковано Олексієм Каспруком 19 березень 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку року на пожежах в Україні загинуло понад 600 осіб. В цьому році в країні вже сталося 9 562 пожежі, з яких у житловому секторі - 6 226, у виробничій сфері - 485, на транспорті - 663, інші - 2 188.

 

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Теги: Чернівці, рынок, пожежа
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