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Пожар в Рождественском городке в Черновцах: появились новые подробности

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Воскресенье 26 декабря 2021 16:26
Пожар в Рождественском городке в Черновцах: появились новые подробности Фото: в Рождественском городке в Черновцах произошел пожар (bukinfo.com.ua)
Автор: Валерия Полищук

В Черновцах на территории Рождественского городка на Соборной площади произошел пожар. Инцидент произошел около 6:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Молодий буковинець".

Руководитель пресс-службы ГСЧС в Черновицкой области Сергей Бабчук сообщил, что пожар возник не в деревянном домике, а рядом с ним. Возле домика стояла компания из молодых девушек. В результате инцидента у пострадавшей загорелась верхняя одежда.

По его словам, сейчас устанавливаются причины и обстоятельства этого происшествия.

Прибывшая на место инцидента скорая помощь госпитализировала пострадавшую в больницу.

Напомним, в Черновцах на Соборной площади 17-летняя девушка получила ожоги.

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Черновцы Пожар
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