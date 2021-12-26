Тушила пожар. Девушка получила ожоги в Рождественском городке в Черновцах

В Черновцах возник пожар в Рождественском городке на Соборной площади. В результате пожара 17-летняя девушка получила ожоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание " Молодой буковинец ".

Как сообщили очевидцы этого происшествия, девушка пострадала во время тушения пожара, который возник в деревянном домике.

На место происшествия прибыла бригада скорой медицинской помощи.

По информации медиков, у пострадавшей термические ожоги лица и рук, ее забрали в больницу.