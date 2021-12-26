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Пожежа у Різдвяному містечку у Чернівцях: з'явилися нові подробиці

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Неділя 26 грудня 2021 16:26
Пожежа у Різдвяному містечку у Чернівцях: з'явилися нові подробиці Фото: у Різдвяному містечку у Чернівцях сталася пожежа (bukinfo.com.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У Чернівцях на території Різдвяного містечка на Соборній площі сталася пожежа. Інцидент стався близько 6:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Молодий буковинець".

Керівник прес-служби ДСНС у Чернівецькій області Сергій Бабчук повідомив, що пожежа виникла не в дерев'яному будиночку, а поруч з ним. Біля будиночка стояла компанія з молодих дівчат. В результаті інциденту у постраждалої загорівся верхній одяг.

За його словами, зараз встановлюються причини і обставини цієї події.

Прибула на місце інциденту швидка допомога госпіталізувала постраждалу в лікарню.

Нагадавши, у Чернівцях на Соборній площі 17-річна дівчина отримала опіки.

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Чернівці Пожежа
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