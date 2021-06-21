Пожар в пятиэтажке под Киевом тушили несколько часов: спасатели сообщили подробности

Спасателям понадобилось несколько часов, чтоб справиться с пожаром после взрыва в пятиэтажке под Киевом . Как известно, в селе Белогородка Бучанского района Киевской области произошел взрыв в многоэтажном жилом здании с последующим возгоранием.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Киевской области.

Спасатели уточняют, что взрыв произошел в квартире на третьем этаже в 13:20, однако справиться с пожаром удалось только в 19:03.

"Пожар локализован в 16:28, а в 19:03 - ликвидирован", - уточнили в ГСЧС.

Сложность ликвидации пожара заключалась в том, что огонь распространился на 4, 5 этажи пятиэтажного дома и кровлю. Для борьбы с ним спасатели привлекли 62 человека личного состава и 15 единиц техники.

Кроме того, пришлось эвакуировать и вывести на свежий воздух 40 человек, проживающих в здании. Не обошлось без жертв и пострадавших.

В одной из квартир звеном ГДЗС обнаружено тело одного погибшего. Также сообщается о 6 пострадавших, 2 госпитализированных жителях дома, в числе которых и ребенок 2008 года рождения.