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Пожар в пятиэтажке под Киевом тушили несколько часов: спасатели сообщили подробности

Новина українською →
Украина, Понедельник 21 июня 2021 20:04
Пожар в пятиэтажке под Киевом тушили несколько часов: спасатели сообщили подробности Фото: пожар в многоэтажке под Киевом тушили долго (dsns.gov.ua)
Автор: Наталья Скороход

Спасателям понадобилось несколько часов, чтоб справиться с пожаром после взрыва в пятиэтажке под Киевом. Как известно, в селе Белогородка Бучанского района Киевской области произошел взрыв в многоэтажном жилом здании с последующим возгоранием.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Киевской области.

Спасатели уточняют, что взрыв произошел в квартире на третьем этаже в 13:20, однако справиться с пожаром удалось только в 19:03.

"Пожар локализован в 16:28, а в 19:03 - ликвидирован", - уточнили в ГСЧС.

Сложность ликвидации пожара заключалась в том, что огонь распространился на 4, 5 этажи пятиэтажного дома и кровлю. Для борьбы с ним спасатели привлекли 62 человека личного состава и 15 единиц техники.

Пожар в пятиэтажке под Киевом тушили несколько часов: спасатели сообщили подробности

Кроме того, пришлось эвакуировать и вывести на свежий воздух 40 человек, проживающих в здании. Не обошлось без жертв и пострадавших.

Пожар в пятиэтажке под Киевом тушили несколько часов: спасатели сообщили подробности

В одной из квартир звеном ГДЗС обнаружено тело одного погибшего. Также сообщается о 6 пострадавших, 2 госпитализированных жителях дома, в числе которых и ребенок 2008 года рождения.

Напомним, под Киевом в селе Белогородка произошел взрыв в пятиэтажном доме. Спасателям пришлось эвакуировать жителей.

Также сообщалось о жертвах в результате взрыва под Киевом. В доме нашли тело человека.

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