Пожежу в п'ятиповерхівці під Києвом гасили кілька годин: рятувальники повідомили подробиці

Рятувальникам знадобилося кілька годин, аби впоратися з пожежею після вибуху у п'ятиповерхівці під Києвом . Як відомо, в селі Білогородка Бучанського району Київської області стався вибух у багатоповерховому житловому будинку з подальшим загорянням.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області.

Рятувальники уточнюють, що вибух стався в квартирі на третьому поверсі о 13:20, проте впоратися з пожежею вдалося тільки о 19:03.

"Пожежу локалізовано о 16:28, а в 19:03 - ліквідовано", - уточнили в ДСНС.

Складність ліквідації пожежі полягала в тому, що вогонь поширився на 4, 5 поверхи п'ятиповерхового будинку і покрівлю. Для боротьби з ним рятувальники залучили 62 людини особового складу та 15 одиниць техніки.

Крім того, довелося евакуювати і вивести на свіже повітря 40 осіб, які проживають в будівлі. Не обійшлося без жертв та постраждалих.

В одній з квартир ланкою ГДЗС виявлено тіло одного загиблого. Також повідомляється про 6 постраждалих, 2 госпіталізованих жителів будинку, в числі яких і дитина 2008 року народження.