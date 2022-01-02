Пожар в парламенте ЮАР: подозреваемый в поджоге предстанет перед судом

В Кейптауне арестовали 51-летнего мужчину, который проходит подозреваемым по делу о пожаре в здании парламента ЮАР. Он предстанет перед судом во вторник, 4 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
В полиции сообщили, что расследование происшествия продолжается.
"51-летний мужчина был арестован в Кейптауне в рамках уголовного расследования пожара в парламенте ЮАР, которое все еще продолжается. Он предстанет перед судом во вторник", - сообщил представитель полиции.
Напомним, сегодня в Кейптауне произошел пожар в здании парламента ЮАР.
После чего правоохранители задержали мужчину и допросили его.