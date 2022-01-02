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Пожежа в парламенті ПАР: підозрюваний у підпалі постане перед судом

Автор: Валерія Поліщук

У Кейптауні заарештували 51-річного чоловіка, який проходить підозрюваним у справі про пожежу в будівлі парламенту ПАР. Він постане перед судом у вівторок, 4 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

У поліції повідомили, що розслідування події триває.

"51-річний чоловік був заарештований в Кейптауні в рамках кримінального розслідування пожежі в парламенті ПАР, яке все ще триває. Він постане перед судом у вівторок", - повідомив представник поліції.

Нагадаємо, сьогодні у Кейптауні сталася пожежа в будівлі парламенту ПАР.

Після чого правоохоронці затримали чоловіка і допитали його.

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ПожежаЮАР