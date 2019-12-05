Пожар в Одессе и задержание члена "Единой России": новости за 4 декабря

Пожар в Одессе: есть жертвы, пострадавшие и пропавшие

Пожар в Одессе в колледже на улице Троицкой возник утром в среду, 4 декабря.

В результате пожара погибла 17-летняя студентка колледжа. Кроме нее пострадали как минимум 28 человек. Сообщается о 15 пропавших в результате пожара, они не выходят на связь.

Путин отверг условия Украины для транзита газа

Президент РФ Владимир Путин назвал неприемлемыми условия Киева для транзита российского газа в Европу с 1 января 2020 года. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил после переговоров с президентом Республики Сербия Александром Вучичем в Москве.

При том он заявил о желании продолжать транзит по территории Украины в следующем году.

Джулиани прибыл в Киев для встречи с Шокиным и Куликом, - NYT

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в среду, 4 декабря, прибыл в Киев, где планирует встретиться с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом по делу об импичменте Трампа. Об этом сообщает The New York Times.

Джулиаи планирует снять документальный фильм, отстаивающий тезисы Трампа по делу об импичменте.

СБУ задержала члена партии Путина

Служба безопасности Украины задержала на админгранице Крыма члена партии "Единая Россия" и представителя оккупационной власти полуострова Игоря Кучерявого.

Задержанный на украинской границе с аннексированным Крымом член партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый планировал получить украинский паспорт. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ). По сообщению украинских спецслужб, Кучерявый активно способствовал России во время аннексии Крыма.

Скандальные утечки в Telegram: НАБУ не будет открывать дело против Трубы

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) изучило аудиозаписи на Telegram-канале и не нашло оснований для открытия дела против директора Госсбюро расследований Романа Трубы. Об этом пресс-служба НАБУ сообщила в комментарии РБК-Украина.

В НАБУ отметили, что проверили соответствующие аудиозаписи.

"По результатам исследования указанных в запросе аудиозаписей уголовное производство не было возбуждено", - говорится в сообщении.

В офисе Медведчука прошли следственные действия, - ОПЗЖ

В офисе главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука прошли следственные действия. Об этом заявил нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в эфире "112 Украина".

Кузьмин заявил, что его не пустили в офис лидера политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.

В комментарии РБК-Украина пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская отметила, что в здании, где находится офис нардепа проводятся не обыски, а другие следственные действия и они не касаются Медведчука.

Суд арестовал подозреваемых в убийстве сына Соболева

Шевченковский районный суд Киева взял под стражу без права залога подозреваемого в убийстве сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Андрея Лаврегу. Об этом сообщает пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook. По версии следствия, именно Лаврег совершил смертельный выстрел.

Также арестован второй подозреваемый.

Грипп начал атаковать украинцев: как не попасть в зону риска

Грипп уже начал свое наступление на украинцев и за последнюю неделю в Киеве зарегистрировали уже 11 тысяч заболевших. А вот вакцинировались с начала сезона всего 90 тысяч украинцев. Эксперты сообщили, какие штаммы гриппа будут преобладать зимой 2019-2020 года.

Малыш-богатырь: во Львове родился самый большой ребенок (фото)

Во Львове на свет появился самый крупный ребенок в этом городе за последние 5-6 лет. Вес малыша при появлении на свет составил 5650 граммов, а рост - 58 сантиметров.

Ребенок родился у Надежды и Андрея Приказновых в роддоме №3 города Львова. Супруги уже выбрали имя для мальчика и назвали его Роман (фото).