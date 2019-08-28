ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пожежа в Одесі: суд залишив власника готелю в СІЗО

Новини » Суспільство    28.08.2019 - 14:26
Пожежа в Одесі: суд залишив власника готелю в СІЗО
Фото: власник згорілого готелю "Токіо Стар" Вадим Чорний (dumskaya.net)

Судді визнали переконливими аргументи обвинувачення

Апеляційний суд Одеської області розглянув скарги адвокатів власника готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного про зміну запобіжного заходу з утримання в СІЗО на більш м'яку. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Судді визнали переконливими аргументи обвинувачення, яке наполягало на тому, що Чорний обґрунтовано підозрюється в порушенні правил пожежної безпеки. Його залишили в СІЗО.

Вадим Чорний: рішення по апеляції

Опубліковано Думська ТБ Середа, 28 серпня 2019 р.


Раніше повідомлялося, що прокуратура Одеської області затримала Чорного. 20 серпня суд заарештував власника готелю "Токіо Стар". Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці без права внесення застави.

Сам власник згорілого готелю стверджує, що вина за подію лежить на охоронній компанії, яка не відреагувала на пожежу і не викликала відповідні служби. Він також написав листа зі зверненням до президента.

Нагадаємо, пожежа в готелі "Токіо Стар" сталася вночі 17 серпня на другому поверсі будівлі. За даними правоохоронців, в готелі перебувало близько 200 осіб. В результаті події 19 людей постраждали і 9 загинули.

Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що буде стежити за ходом розслідування навколо готелю "Токіо Стар", і що відповідатимуть не тільки безпосередні винуватці, але і особисто власник.

Вишинського відпустили з-під варти У Пекіні при зльоті загорівся літак з пасажирами
Новини України ОдесапожежаотельСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся