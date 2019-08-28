Пожежа в Одесі: суд залишив власника готелю в СІЗО

Фото: власник згорілого готелю "Токіо Стар" Вадим Чорний (dumskaya.net)

Судді визнали переконливими аргументи обвинувачення

Апеляційний суд Одеської області розглянув скарги адвокатів власника готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного про зміну запобіжного заходу з утримання в СІЗО на більш м'яку. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Судді визнали переконливими аргументи обвинувачення, яке наполягало на тому, що Чорний обґрунтовано підозрюється в порушенні правил пожежної безпеки. Його залишили в СІЗО.

Вадим Чорний: рішення по апеляції Опубліковано Думська ТБ Середа, 28 серпня 2019 р.



Раніше повідомлялося, що прокуратура Одеської області затримала Чорного. 20 серпня суд заарештував власника готелю "Токіо Стар". Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці без права внесення застави.

Сам власник згорілого готелю стверджує, що вина за подію лежить на охоронній компанії, яка не відреагувала на пожежу і не викликала відповідні служби. Він також написав листа зі зверненням до президента.

Нагадаємо, пожежа в готелі "Токіо Стар" сталася вночі 17 серпня на другому поверсі будівлі. За даними правоохоронців, в готелі перебувало близько 200 осіб. В результаті події 19 людей постраждали і 9 загинули.

Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що буде стежити за ходом розслідування навколо готелю "Токіо Стар", і що відповідатимуть не тільки безпосередні винуватці, але і особисто власник.