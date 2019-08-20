Пожар в Одессе: суд арестовал владельца гостиницы "Токио Стар"

Киевский районный суд города Одессы арестовал владельца гостиницы "Токио Стар" Вадима Черного. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Как сообщается, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Кроме того, судья Вадим Иванчук отказал главному раввину юга Украины Авроому Вольфу, который готов был взять подозреваемого на поруки.

Адвокаты Черного заявили, что намерены обжаловать меру пресечения Иванчука в апелляции.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Одессе 17 августа в отеле "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли 9 человек. Владельцу отеля Вадиму Черному полиция сообщила о подозрении. Ему инкриминируют нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.

Отметим, по документам здание отеля "Токио Стар" числилось как "складские помещения". Относительно выдачи разрешений отелю могут открыть уголовное производство.

Кроме того, на фоне пожара в Одессе, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины усилило нормы по пожарной безопасности для гостиниц, которые вступят в силу с 1 октября.

В соответствии с новыми нормами, гостиницы должны быть оборудованы системами противопожарной защиты в соответствии с государственными строительными нормами "Системы противопожарной защиты".